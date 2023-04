BYD-Aktie: Potenzial trotz Seitwärtstrend

Der chinesische E-Mobilitätshersteller BYD plant eine Investition von 290 Millionen Dollar für den Bau einer Fabrik in Chile. Die Fabrik soll Batteriematerial produzieren und der Standort Chile ist aufgrund seiner Rohstoffvorkommen besonders interessant. Trotz dieser positiven Nachricht hat die BYD-Aktie an den Börsen zuletzt an Wert verloren, mit einem Rückgang von etwa 2%.

Das Chartbild der Aktie zeigt einen klaren Seitwärtstrend, der bisher noch keine eindeutige Richtung aufweist. In den vergangenen Wochen gab es starke Schwankungen, mit einem Monatsgewinn von 6,3% und einem Verlust von 4% über drei Monate. Der Trend-Indikator GD100 ist noch 1,3% entfernt, was darauf hindeutet, dass die Aktie bisher keine Anzeichen für einen massiven Ausbruch aus diesem Korridor zeigt.

Trotz der momentan schwachen Entwicklung an der Börse...