BYD-Aktie: Den Platz an der Sonne gepachtet?

Für die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) hat die neue Woche mit einem recht volatilen Handel begonnen. Nach anfänglichen Verlusten haben die Bullen das Ruder herumgerissen und die Aktie am Ende des Tages in die Gewinnzone geführt. An der Heimatbörse in Hongkong stiegen die Kurse um +0.90% auf 245,5 HK$. Damit setzt sich der positive Trend fort, der die Aktie seit Mitte März begleitet. Auf Jahressicht erreicht das Papier eine sehr ansprechende Performance von +27.41%. Das muss aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.