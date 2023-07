BYD-Aktie: Nun gibt es grünes Licht!

Die BYD-Aktie, ein chinesischer Elektroautohersteller und Konkurrent von Tesla, konnte diese Woche einen spürbaren Gewinn verzeichnen. Der Aktienkurs stieg an der Heimatbörse in Hongkong um 1,80% auf 271,20 HKD an. Dies resultierte in einem wöchentlichen Gewinn von 1,57%, dem vierten in Folge – eine Entwicklung die es seit Oktober 2021 nicht mehr gab.

Für Investoren ist es besonders bemerkenswert, dass der Schlusskurs für die Woche über dem Marktpunkt von 270 HKD und somit auch über dem zentralen Widerstand bei 267,60/268 HKD lag. Obwohl die Aktie Mitte Juni auf bis zu 272,80 HKD gestiegen war, blieb sie unterhalb des Kurses von 268 HKD.

Ein bedeutender Sieg für Bullen

Auf diesem Niveau befindet sich das Fibonacci-Retracement von 61,8% des Abschwungs aus dem letzten Jahr – wahrscheinlich die letzte große Hürde hin zu den...