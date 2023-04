BYD Aktie: Neuerungen in Sicht

BYD-Kunden in Europa bekommen nun einen bevorzugten Zugang zum Shell-Ladenetz. Über eine Kooperation mit dem Ölgiganten können 100.000 Kunden der chinesischen Marke in Europa nun günstiger ihre Elektroautos aufladen. Shell Recharge bietet mehr als 300.000 Ladepunkte in ganz Europa und ist damit einer der führenden Anbieter des Kontinents. Die Vereinbarung zwischen BYD und Shell soll die Betriebskosten der Elektroautos senken und die Förderung der Elektromobilität in Europa vorantreiben.

BYD ist bereits mit seinen Elektroautos in Europa angekommen und möchte nun sein Potenzial auch hier entfalten. Die Zusammenarbeit mit Shell zeigt, wie westliche Konzerne chinesischen Unternehmen dabei helfen, ihre Expansion in Europa voranzutreiben. Shell investiert seit längerem in die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Europa und möchte...