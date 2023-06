- BYD-Aktie: Neue Rekorde am Horizont?

Liebe Leserinnen und Leser,

in der vorletzten Woche zeigte die BYD-Aktie kurzzeitige Schwäche. Von 32,77 US-Dollar an der Nasdaq am 22. Mai fielen die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers innerhalb weniger Tage bis auf 29,37 Dollar zurück. Doch das Bild hat sich verändert: Seit dem Monatswechsel steigt die BYD-Aktie wieder an und notierte am Montag zum Börsenschluss bei 31,81 Dollar. Die gesteigerte Zuversicht der Anleger hängt zweifellos mit den Absatzzahlen des Konzerns zusammen – und einem erneuten Rekord.

Neuer Absatzrekord für BYD im Mai

Im Mai erreichte BYD einen neuen Meilenstein: Die Chinesen brachten 238.643 Elektroautos und Plug-in-Hybride auf die Straße – eine Steigerung von 108 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so Elektroauto News. Damit übertraf BYD den bisherigen Monats-Verkaufsrekord von...