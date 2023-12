BYD-Aktie: Neue Entwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist am Freitag mit dem Minus von -1,3 % aus dem Handel gegangen. Geht es nach Analysten, wartet nun eine neue Chance auf die Aktie. Denn der Titel ist derzeit in einem schwächeren Modus als an sich möglich. Analysten gehen davon aus, dass die Zahlen für und von BYD ausgesprochen stark sind – wirtschaftlich betrachtet.

BYD: Dies müssen die Börsen bald mal sehen

Genau [...] Hier weiterlesen