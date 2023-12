BYD Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Diskussionen rund um Byd auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und neutrale Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung entsprechend bewertet wird.

Im Vergleich zur Durchschnittsdividende der Automobilbranche schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 4,45 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich liegt Byd mit einer Rendite von 5,92 Prozent mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Trotz einer mittleren Rendite in der "Automobile"-Branche von -4,86 Prozent, konnte Byd mit 10,78 Prozent eine gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr verzeichnen, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd liegt derzeit bei 19,15, was 26 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.