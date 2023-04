BYD Aktie: Mögliche negative Auswirkungen in Zukunft

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für potenzielle Investoren, um die Bewertung einer Aktie zu bestimmen. Ein niedrigeres KGV zeigt auf den ersten Blick eine preisgünstige Aktie an, jedoch liegt der Durchschnittswert in der Branche Autohersteller bei 16,73. Im Vergleich dazu hat das chinesische Unternehmen BYD Co Ltd-H mit einem aktuellen KGV von 35,13 einen deutlichen Abstand zum Branchendurchschnitt. Hierbei gilt zu beachten, dass Wachstumsaktien generell ein höheres KGV aufweisen als Unternehmen mit stabilen Finanzen und geringem Risiko.

BYD ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien mit einem starken Wachstumspotential in diesem Sektor. In den letzten Jahren konnte das Unternehmen dank innovativer Produkte und neuer Technologien hohe Umsatz- und Gewinnsteigerungen...