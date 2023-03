BYD Aktie: Mögliche Faktoren, die Anleger beunruhigen könnten!

Die Dividendenrendite stellt die Beziehung zwischen der Dividende und dem gegenwärtigen Aktienkurs eines Unternehmens dar und wird in der Regel in Prozent ausgedrückt. Derzeit verzeichnet BYD bezogen auf das Kursniveau eine Dividendenrendite von 0,06 Prozent, was sich mit einem Wert von – 2 Prozent unterhalb des Durchschnitts (2.21) für diesen Titel befindet.

Eine Analyse der fundamentalen Bewertung von BYD-Aktien

Die Bewertung der BYD-Aktie ist nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als hoch einzustufen. Derzeit liegt das KGV bei 51.4, was einen Anstieg um 51.69 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Autohersteller darstellt, welcher bei 24.83 liegt.

Dieser deutliche Unterschied kann jedoch aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens gerechtfertigt sein. BYD hat sich in den letzten Jahren zu...