BYD Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Byd im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt eine Rendite von 0,77 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,17 Prozent erzielte, liegt Byd mit 9,94 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Byd jedoch als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 19,3 insgesamt 28 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 15,13 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut der Analyse von sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde zu Byd überwiegend positiv. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Byd aufgegriffen. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die aktuelle Dividendenrendite für Byd beträgt 0,52 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht über dem Mittelwert (0,25) für diese Aktie liegt. Daher erhält Byd eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.