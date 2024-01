BYD Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Byd wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 63,08 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 53,02, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für die Aktie hinweist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 darauf hin, dass die Byd-Aktie auf Basis der aktuellen Notierungen um 28 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Byd haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies spiegelt sich in einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Byd-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,77 Prozent erzielt, was 2,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Automobile" liegt die Rendite sogar 9,35 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.