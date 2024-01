BYD Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung für die Byd-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Byd, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Byd-Aktie um -11,4 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd liegt mit einem Wert von 19,3 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 26 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" bewertet und erhält daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Byd liegt bei 46,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für die Byd-Aktie führt.