BYD-Aktie: Licht und Schatten!

Es gibt nicht viele Aktien, die in diesem mehr als schwierigen Jahr mit einer positiven Kursentwicklung punkten können. Die BYD-Aktie hat mit einem Plus von 13,45 Prozent seit Jahresbeginn schon fast Seltenheitscharakter und noch muss die Aufwärtsbewegung nicht am Ende sein. Es zeigen sich aber erste Risse. So gelang es den Bullen nach einem kurzen Ausflug in die Höhe bisher… Hier weiterlesen