BYD Aktie: In Lauerstellung

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Byd lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was auf reges Interesse hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Byd in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In fundamentalen Kriterien liegt Byd mit einem aktuellen KGV von 19,3 über dem Branchendurchschnitt von 15,27 und wird daher als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Byd mit einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,88%) auf und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Byd in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,77 Prozent erzielt hat, was eine Outperformance von +5,83 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite jedoch 2,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Byd in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.