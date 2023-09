BYD-Aktie: Kursziel 44% höher!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

In einer wegweisenden Transaktion hat BYD Electronic, eine nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des chinesischen Automobil- und Batterieherstellers BYD, eine Vereinbarung zum Erwerb von Juno aus Singapur für umgerechnet etwa 2,16 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Diese Akquisition erfolgt in einer Zeit, in der die BYD-Aktie in der letzten Woche um 3,41% und im aktuellen Monat um 5,09% gefallen ist. Dennoch scheint die Nachricht die Anleger positiv zu stimulieren, da Analysten die BYD-Aktie durchweg als “Kaufen” einstufen und ein durchschnittliches Kursziel von 324,88 CNY prognostizieren, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 44,08% entspricht.

Finanzierung und Aktionärszustimmung