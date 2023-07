BYD-Aktie: Kurs und News gefallen!

Die BYD-Aktie befindet sich in einer spannenden Situation. Positive Nachrichten lassen die Preise weiter steigen. Laut einem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, erwartet BYD einen Anstieg des zurechenbaren Nettogewinns um 192,1% bis 225,4% auf 10,50 Mrd. Yuan bis 11,70 Mrd. Yuan in den ersten sechs Monaten des Jahres. Im Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn 3,60 Mrd. Yuan. Der Gewinn je Aktie soll von 1,24 Yuan im Vorjahr auf 3,61 Yuan bis 4,02 Yuan steigen. Dieses beeindruckende Ergebnis ist vor allem auf höhere Umsätze trotz des intensiven Wettbewerbs und niedrigere Preise für Rohstoffe zurückzuführen.

BYD-Aktie plant Eintritt in den Autoversicherungssektor

BYD plant, mit einer Kapitalspritze in Höhe von 3 Milliarden Yuan in die neu erworbene Schaden- und Unfallversicherungsgesellschaft in den...