BYD Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Byd-Aktie einen Wert von 78,44 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und das Signal "Schlecht" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0,66 Prozent, was 4,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Byd-Aktie. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Im fundamentalen Vergleich zur Branche Automobile wird die Byd-Aktie als überbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,99 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 14,44 bei 18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Byd-Aktie derzeit -2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -18,38 Prozent zum GD200 insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher für die beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung als "Neutral".