BYD-Aktie: Kleine Hoffnung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Donnerstag – immerhin – einen Aufschlag geschafft. Es ging für den Titel um mehr als 0,5 % aufwärts. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, werden Investoren denken, die sich an Analysten orientieren. Denn es gibt zahlreiche Stimmen, die davon ausgehen, BYD sei deutlich mehr wert als die aktuell aufgerufenen 62 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung. Analysten gehen sogar davon aus, so die Zusammenfassung auf Marketscreener, der Wert könnte sich noch einmal um satte 80 % nach oben schieben. Das würde bedeuten, die Notierungen würden eine Marktkapitalisierung von über 110 Mrd. Euro schaffen.

BYD: Mehr als 110 Mrd. Euro?

Die Frage sei erlaubt: 110 Mrd. Euro – das ist ein hoher Preis für ein solches Unternehmen, das wegen seiner chinesischen Herkunft auch in der Kritik steht. Denn China ist derzeit ein Handelshemmnis an den Aktienbörsen. China wird von den USA kritisch beäugt, die wiederum planen – oder darüber nachdenken -, die Zollpolitik zu ändern. Ausgerechnet die Unternehmen aus der E-Fahrzeugindustrie oder aus der Solar-Industrie sind davon betroffen. Wenn es also um BYD geht, ist die USA stets als Bezugspunkt mit zu denken. Daher ist die Stimmung gedrückt.

Dennoch: BYD hat auf der anderen Seite erst vor zwei Tagen seine Zahlen zum Geschäftsjahr veröffentlicht. Bis dato sind diese Zahlen lediglich geschätzte Werte und ein vorläufiges Ergebnis. Das bedeutet auch, dass sie noch in Nuancen geändert werden können.

Aber: BYD wird demnach 29 bis 31 Mrd. Yuan verdient haben. Die Börsen haben dies mit etwas Knurren aufgenommen, weil die Schätzung von Analysten, befragt von Bloomberg, bei 31,5 Mrd. Yuan gelegen haben. Die Unterschiede sind sicherlich nur marginal, haben aber einen kleinen Beigeschmack hinterlassen. Auf der anderen Seite steht immer noch der Umstand, dass die Ergebnisse um 76 % oder mehr besser sind als im Vorjahr!

