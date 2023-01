BYD-Aktie: Kauf einer Produktionsstätte in Deutschland? 

Derzeit ist Ford Motors dabei, Gespräche mit BYD zu führen. Es geht um den Verkauf einer Produktionsstätte in Saarlouis im Saarland. Die Produktion soll dort im Jahr 2025 enden. Allerdings sind die Gespräche noch in einem frühen Stadium, sodass sie letztendlich wieder verworfen werden könnten. Ford produziert in dem Werk sein Kompaktmodell Fokus. Das Unternehmen, Ford Motor Co, kommt zunehmend in Schwierigkeiten.

Hintergrund sind insbesondere steigende Kosten für Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge. Zudem verlangsamt sich die Wirtschaft in Europa und auch den Vereinigten Staaten. Autohersteller müssen dadurch zunehmend ihre Kosten senken. In Köln kam es bereits zu der Ankündigung von Plänen, bezüglich des Abbaus von 3.200 Stellen.

BYD Aktienkurs kommt wieder in Form!

Nachdem es zum November letzten Jahres auf den guten Unterstützungsbereich von 165 HKD gegangen war, haben die Bullen inzwischen wieder das Sagen. So konnten sie eine mehrwellige Aufwärtsbewegung initiieren, welche aktuell den langfristig interessanten 200-Tage-Durchschnitt anläuft. Insgesamt scheint es so, als ginge es zur Oberkante der seit Anfang 2021 vorher schon Seitwärtsphase von rund 310 HKD.

BYD-Aktie – Die Trends sehen wieder gut aus!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 24 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 80.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die BYD-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

