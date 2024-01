BYD-Aktie: Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Tag für BYD. Die Chinesen verlieren zusehends an Wert. Die Notierungen sind am Montag an den Börsen um weitere – 5 % eingeknickt. Der Titel hat damit die Marke von 22 Euro auch noch nach unten durchkreuzt. Die Aktie ist nun an den Märkten nur noch ca. 65 Mrd. Euro wert, also deutlich weniger als noch vor Wochen. Interessant ist, dass es aus dem Unternehmen selbst heraus gar keine neuen Nachrichten gibt, die irgendeine Relevanz für den Titel haben könnten. Die Aktie hat aktuell einen Abwärtsmarsch, der Zeichen setzt – in die falsche Richtung.

BYD: Die nächste Stufe ist erreicht

Die nächste Stufe im Abwärtsmarsch ist damit aber jetzt erreicht. Der Titel hat die Abwärtsfahrt auf den tiefsten Stand seit vielen Monaten gebracht. Grundlos, was die Entwicklung im Unternehmen selbst betrifft. Grundlos auch, was die Entwicklung der Berichterstattung über das Unternehmen betrifft. Und auch grundlos, wenn es danach geht, was Analysten über den Titel derzeit annehmen.

Denn deren Kursziel liegt weit höher als das, was BYD derzeit an den Märkten erreicht. Die Kursziele der Analysten liegen bei ca. 35 Euro bis sogar hinauf zu 37 Euro. Aus gutem Grund, denn die Aktie ist aus deren Sicht recht günstig bewertet. Das zeigt sich etwa am KGV, das derzeit bei nur noch 13 liegt. Ein solch niedriges KGV hat BYD seit langer Zeit nicht mehr aufweisen können. Das typische KGV liegt eher im 20er Bereich bzw. vor Jahren sogar noch deutlich höher.

Die Unterbewertung ist aus wirtschaftlicher Sicht lediglich aus einem Grund naheliegend bzw. überhaupt begründbar. Der Titel wird aus dieser Sicht dafür abgestraft, dass die Wirtschaft in China im Abwärtsmodus ist bzw. sich nicht schnell genug nach oben entwickelt. Anders ist diese Bewertung kaum zu erklären.

