BYD-Aktie: Katastrophal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD erlebte am Montag in den ersten Handelsstunden einen katastrophalen Start in die neue Woche. Die Aktie verlor gleich annähernd -4 %. Die Stimmung scheint in China oder für China derzeit nicht mehr haltbar zu sein. Die Kurse sind dabei inzwischen auf deutlich weniger al s27 Euro gefallen und weiter im Abwärtsmarsch. Dabei ist die Aktie in den vergangenen fünf Tagen “statistisch” nur um gut -5,5 % gefallen. Und dennoch: Die Stimmung lässt inzwischen fast schon ungewöhnlich nach.

Der Titel ist dabei zuletzt gerade nicht durch schlechte oder wirtschaftlich belastende Nachrichten aufgefallen. Ganz im Gegenteil: Noch wirkt das positive Quartalsergebnis nach, das die Aktie an sich noch antreiben müsste. Auch die Analysten haben von ihrer Zuversicht derzeit nichts verloren.

BYD: Was ist da los?

So bleibt die Frage, was da los...