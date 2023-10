BYD-Aktie: Jetzt wird es um mehr als 40 % gehen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat in der abgelaufenen Woche eine recht gute Figur an den Aktienmärkten abgegeben. Die Notierungen konnten immerhin um mehr als 3 % zulegen. Erst am Freitag wurde es wieder etwas schwächer. Der Titel verlor -0,8 %. Dies kann indes auch der an sich schwachen Stimmung am Markt geschuldet sein, die u.a. auf die Kriegssituation im Nahen Osten zurückzuführen ist.

BYD: Hier wird bald gerockt!

Die Analysten, die den Wert – zusammengefasst bei Marketscreener – aber beobachten und prognostizieren, sind mit den jüngsten Verläufen sicherlich nicht einverstanden. Das allgemein anerkannte Kursziel bei diesen Analysten liegt um mehr als 44 % über dem aktuellen Kurs. Wer dieses Kursziel erwähnt, muss von Notierungen in Höhe von mehr als 42 Euro ausgehen.

Dies wiederum ist weit entfernt vom aktuellen Kurs. Ein Blick auf das Chartbild...