BYD-Aktie: Jetzt wird es ganz ernst!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag kurz vor dem Wochenende einen erheblichen Abschlag hinnehmen müssen. Der Titel verlor annähernd – 2%. Nun geht es um alles. Denn die Notierungen sind schon sehr nahe an der Marke von 25 Euro. Die dürfte entscheidend sein, wenn es darum geht, den ohnehin schwachen Trend nun zumindest so zu halten, wie er ist. Denn die Aktie steht auch unter wirtschaftlichem Druck.