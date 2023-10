BYD-Aktie: Jetzt sollten die Chinesen Gas geben

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat an den Börsen wieder eine enttäuschende Woche hinter sich. Die Aktie verlor zum Ende hin mehr als -1,7 %. Innerhalb einer Woche ging es damit wieder unter den roten Strich. Das ist noch kein Drama an sich. Es ist allerdings ein Signal dafür, dass die Aktie noch kämpft.

BYD: Die Zahlen kommen!

BYD tut am Ende alles dafür, damit die Aktie in Fahrt kommt. Das Unternehmen verdient aktuell Geld. Am 31. Oktober werden die nächsten Quartalszahlen folgen. Das scheint an den Börsen bis dato noch nicht zu fruchten. Obwohl schon einiges bekannt ist.