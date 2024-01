BYD-Aktie: Jetzt kommt es auf diese Zahlen an!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD hat am Montag erneut einen massiven Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging um ca. -1,7 % abwärts, was isoliert betrachtet noch nicht gravierend ist. Nur: Seit Jahresanfang zeigt sich die Aktie anders als erwartet nicht stärker, sondern sogar etwas schwächer. Der Titel sollte an sich davon profitieren, dass die Zahlen aus dem Unternehmen gut sein werden. Die werden aktuell aber noch nicht berichtet.