BYD-Aktie: Jetzt kommt alles auf einmal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat in der zurückliegenden Woche unter dem Strich ein ordentliches Ergebnis erzielt. Die Börsen insgesamt erwiesen sich als schwach. Der Titel allerdings ging mit dem Minus von -0,2 % noch recht verhalten in das Wochenende – die Notierungen stehen nun indes vor immensen Herausforderungen. Die Aktie kann aus Sicht von Analysten auf der anderen Seite einen erheblichen Gewinn schaffen, wenn die Rädchen an den Börsen ineinander greifen. Zudem hat BYD nun sogar eine Übernahme vollzogen. Viele Nachrichten auf einmal.

BYD: Diese Übernahme ist interessant

Konkret hat das Unternehmen die Juno aus Singapur für den Betrag von mehr als 2 Milliarden Dollar abgeschlossen, lauten die aktuellen Nachrichten. Das dürfte als interessant gelten. Die Bewertung der Analysten hat in den vergangenen Wochen sicherlich auch diesen Umstand schon...