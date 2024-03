BYD Aktie: Jetzt knallt es!

Die Dividendenrendite für Byd beträgt aktuell 0,66 Prozent, was in Bezug auf das Kursniveau liegt und nur leicht über dem Mittelwert von 0,27 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Byd eingestellt waren, mit insgesamt zwei positiven und acht negativen Tagen. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Byd daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Stimmung rund um die Aktien von Byd wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Byd weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie von Byd in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Byd eine Rendite von -19,63 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,37 Prozent, wobei Byd mit 10,26 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.