BYD-Aktie: Jetzt gilt es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag einen kleinen Geländegewinn verbuchen können. Das chinesische Unternehmen ist um gut 2 % nach oben geklettert. Die Notierungen haben damit immer noch nicht die Grenze von 30 Euro erreicht. Dennoch wird es aktuell für die Aktie noch einmal interessant werden in der kommenden Woche. Denn schon bald stehen die nächsten Zahlen zum Verkauf und zur Produktion der E-Fahrzeuge an. Das könnte dazu führen, dass die Analysten und die Finanzmärkte insgesamt staunen.

BYD: Immer wieder stark

Denn BYD hat zuletzt immer wieder einen starken Eindruck hinterlassen. Die Notierungen sind dabei den Ergebnissen nur hinterher getrottet. Denn: BYD hat in den vergangenen Monaten jeweils die Vorjahreszahlen bei der Produktion von E-Autos überwunden wie auch beim Vertrieb von E-Autos. Zudem hatten die Chinesen im Halbjahresergebnis...