BYD Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Byd-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 238,05 HKD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 212,4 HKD, was einem Abstand von -10,78 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 221,28 HKD, was einer Differenz von -4,01 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Byd eingestellt waren. Dabei gab es drei positive und acht negative Tage, und an drei Tagen war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Byd-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 auf, was 26 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Automobilbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Byd mit einer Rendite von 0,77 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 3 Prozent darunter liegt. Jedoch liegt die Rendite der "Automobile"-Branche bei -5,51 Prozent, während Byd mit 6,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

