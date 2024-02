BYD-Aktie: Jetzt aber!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist am Freitag vergleichsweise stark in das Wochenende gegangen. Die Chinesen konnten um fast 3 % aufsatteln. Das ist beachtlich. Denn somit kann die Aktie ausgehend von den aktuellen Notierungen immerhin mit einem weiteren Plus von 10 % endlich die Marke von 25 Euro avisieren. Die gilt als bedeutend, so die Charttechnik.

Wirtschaftlich betrachtet sind die Chancen für BYD ohnehin recht gut – auch wenn die Aktie über einen längeren Zeitraum massiv verloren hat und sich dies nicht durch die wirtschaftlichen Verhältnisse begründen lässt. Die wirtschaftlich orientierten Analysten machen auch ohne Nachrichten darauf aufmerksam, dass der Titel immerhin mit einem KGV von günstigen 16 bewertet ist – oder 16,6, je nachdem, welche Gewinnannahmen existieren.

BYD: Das ist die Chance

Die Gewinne im neuen Jahr 2024 werden jedoch nach Meinung von Analysten der wirtschaftlichen Fraktion eminent sein können und noch einmal um ca. 20 % steigen. Damit würde das KGV sich noch einmal auf ca. 13,2 reduzieren.

Analysten sind ohnedies der Meinung, die Aktie könnte auf Kurse von 35 bis 37 Euro klettern. Insofern sind alle Chancen weiterhin vorhanden, so die Meinung. Im März werden die Ergebnisse zum 4. Quartal 2023 folgen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

