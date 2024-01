BYD Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Byd in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen ergab, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert.

Die Dividendenrendite von Byd beträgt 0,52 Prozent, was 4,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als unrentables Investment eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 237,87 HKD liegt, was einen Unterschied von -11,88 Prozent zum letzten Schlusskurs von 209,6 HKD bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (224,82 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,77 Prozent, was 3,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Automobile" liegt die Rendite von Byd jedoch 5,56 Prozent über dem Durchschnitt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Dividendenrendite unrentabel ist und die technische Analyse sowie der Branchenvergleich auf eine schlechte Bewertung der Byd-Aktie hindeuten. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.