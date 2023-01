BYD-Aktie: Hoffnungen auf Erholung lassen Hongkong-Aktien steigen!

Die Aktien kletterten am Mittwoch in Hongkong auf ein 6-Monats-Hoch. Hintergrund ist die Hoffnung, dass Chinas wirtschaftliche Erholung weiterhin voranschreitet. Die Regierung hat nämlich eine Serie von entsprechenden Maßnahmen eingeleitet, um die Wirtschaft zu stimulieren. So stieg der Hang Seng Index zuletzt zum wiederholten Male an und erreicht ein neues mehrmonatiges Top. Die Aktien von BYD konnten dem positiven Trend folgen.

Bei der South China Morning Post kam der Analyst Liu Zhiyong von Vanho Securities zu Wort. Er meinte, der Zyklus der wirtschaftlichen Erholung Chinas hat eingesetzt. Seinen Worten nach soll es sich hierbei erst um den Anfang handeln. Das tägliche Leben und die Produktion normalisieren sich wieder. Zudem sollen sich die Infektion bereits auf Ihrem Hochpunkt befinden.

Schaffen die Bullen es, den Trend zu halten?

Der Blick auf die charttechnische Verfassung zeigt auf, übergeordnet liegt sogar noch ein Bullenmarkt vor. Ausgemacht wird dies am Wochenchart und der Bildung eines prägnanten Tiefpunkts im März 2022. Dieses befindet sich bei rund 18,50 EUR. Solange das Tief überboten bleibt, ist der Trend zunächst weiter intakt.

Die Trends sind bullisch!

Die Gesamtauswertung steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 18 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 60.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die BYD-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

