BYD-Aktie: Hier kracht es gewaltig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD könnte die Aktie der Stunde sein – und schon gibt der Kurs wieder etwas nach – Analysten verstehen wohl kaum, wie der Trend so langsam sein kann…

Denn BYD liefert und liefert. An den Börsen ging es zuletzt am Donnerstag wieder um -1,5 % abwärts. Das ist unverändert enttäuschend. Noch ist die Aktie im klaren Aufwärtsmarsch, wie sich auch im Chartbild seit einigen Wochen wieder zeigt. Mit den jüngsten Verlusten jedoch ist der Wert von BYD erneut an der Marke von 30 Euro gescheitert. Noch ist nicht sichtbar, wie die Kursdynamik sich noch einmal so beschleunigen kann und sollte, dass es ohne Frage in die richtige, wirtschaftlich nachvollziehbare Richtung geht. Kursziele von über 40 Euro scheinen hier die angemessene Einschätzung zu sein.

BYD: Das sind die Ziele

Denn ungeachtet der Automobilausstellung IAA in Deutschland...