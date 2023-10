BYD-Aktie: Herausragend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD liefert mal wieder herausragende Zahlen. Die Börsen verweigern hier den entsprechenden Beifall und haben die Aktie am Tag der Verkündung um -2 % nach Süden geschickt, am Donnerstag dann folgte sofort in den ersten Handelsminuten ein kleiner Verlust, der sich dann allerdings in einen kleinen Gewinn verwandelte. Vielleicht reagiert die Börse auf die wirtschaftlichen Hintergründe von BYD, so die Hoffnung und Erwartung von Beobachtern.