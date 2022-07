BYD-Aktie: In der Hand von Warren Buffet!

Schon vor rund 14 Jahren, als der Name BYD kaum noch jemand an den hiesigen Märkten ein Begriff war, investiere Investorenlegende Warren Buffet im großen Stil mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway in den Konzern. Anfangs wurde das noch belächelt, doch der Erfolg sollte Buffet wieder einmal Recht geben. Die Kurse haben sich seitdem um mehr als 3.000 Prozent (!) gesteigert… Hier weiterlesen