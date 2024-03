BYD Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Byd-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Byd mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") ergibt sich eine Rendite von 4,68 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,2 Prozent verzeichnete, liegt Byd mit 8,88 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd bei 19,51 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 14,09 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um Aktien wird auch anhand des Sentiments und des "Buzz" im Internet gemessen. In diesem Fall zeigt die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein eher negatives Bild. Die Aktivität und die Stimmungsänderung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung hin, weshalb Byd in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung erhält.