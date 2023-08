BYD-Aktie: Große Ziele in Sicht!

Am vergangenen Freitag startete BYD mit einem Rückgang von rund -3% ins Wochenende. Dies folgte auf einen bemerkenswerten Abschlag am Mittwoch, der hauptsächlich durch die US-Rating-Debatte verursacht wurde. Dennoch gibt es weitere positive Anzeichen für die Aktie von BYD, die an den Börsen womöglich unterschätzt wird. Dies lässt sich recht einfach belegen und führt zu großen Zielen, wie sie Analysten vorhersagen.

Stetiges Wachstum bei Verkaufszahlen

Die jüngsten Nachrichten weisen darauf hin, dass BYD insbesondere von starkem Wachstum in Produktion und Verkauf profitiert hat. Die Zahlen sind beeindruckend – es gelang dem Unternehmen sowohl in der Produktion als auch im Verkauf nahezu eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr zu erzielen.

Diese Entwicklung deutet klar auf ein weiteres Wachstum hin. Am 28. August wird das...