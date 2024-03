BYD-Aktie: Auch Griechenland!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD möchte jüngsten Meldungen nach nun auch in Griechenland Autos verkaufen – E-Fahrzeuge. Der Markt dürfte nicht der größte sein, den BYDC noch im Auge hat. Vielleicht aber hat er eine strategische Bedeutung. Zuletzt hat der Markt allerdings diese Gerüchte wohl ausgeblendet. Denn in einer Woche ging es nur um 2,9 %, also letztlich moderat, aufwärts. Dennoch kann das BYD-Griechenland-Geschäft noch interessant sein.

Von Griechenland aus die EU erobern?

Wer die EU-Geschichte kennt, weiß, dass China schon einmal Griechenland als Einstiegspunkt für die Eroberung der EU gewählt hat – damals ging es um Häfen. Griechenland kann ein strategisch wichtiger Punkt werden, da von hier aus auch die EU insgesamt theoretisch (weiter) bedient werden könnte. Generell laufen die Geschäfte zumindest nicht so schlecht, wie vielleicht zuletzt von Analysten angenommen. Am 20. März wurde der Produktionsstart in Indonesien für 2026 angekündigt. Am 19.3 wurde bekannt, dass es zu einem massiven Ausbau der Produktionskapazitäten in Brasilien kommen solle.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...