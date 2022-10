BYD-Aktie: Die Freude hielt nicht lange!

Dass der Autovermieter Sixt in den kommenden Jahren bis zu 100.000 Elektrofahrzeuge bei BYD einkaufen will, war eine der großen Schlagzeilen in der laufenden Woche. Für ordentlichen Auftrieb sorgte das auch beim Aktienkurs. Die BYD-Aktie konnte sich am Dienstag um rund sechs Prozent in die Höhe schrauben und ein Ausrufezeichen in der laufenden Korrekturbewegung hinterlassen. Besonders lange erfreuen konnten die… Hier weiterlesen