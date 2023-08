BYD-Aktie: Fortsetzung des Ausverkaufs!

In den vergangenen Wochen erleben chinesische Aktien eine schwierige Phase. Negative Wirtschaftsindikatoren und Bedenken um die instabile Immobilienbranche haben dem Markt erheblich zugesetzt. Auch der Batterie- und Elektroauto-Hersteller BYD kann sich diesen Marktdynamiken nicht entziehen.

Seitdem das Unternehmen im August ein neues Jahresrekordhoch von 280,60 HKD erreichte, hat es mehr als 22% an Wert verloren. Die beiden letzten Wochen schlossen mit einem beachtlichen Minus von über 5% bzw knapp 11,5%. Und auch der Start in die neue Woche war alles andere als positiv: An der Heimatbörse in Hongkong fiel der Kurs um fast weitere 3%, was ein neues Vier-Monats-Tief bei 217,20 HKD markierte.

Der Ausverkauf setzt sich fort

Die Hoffnung auf eine Beruhigung des Marktes nach den jüngsten Turbulenzen wurde vorerst noch nicht...