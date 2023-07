BYD-Aktie: Im Fokus der Begeisterung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeugriesen BYD hat im Juli einen ansehnlichen Aufstieg erlebt. Von glatten 32 US-Dollar beim Handelsschluss am 30. Juni stieg sie bis zum Wochenende in New York um gute fünf Prozent auf aktuell 35,35 Dollar. Allerdings ist das Zehn-Prozent-Wachstum der BYD-Aktie relativ gesehen bescheiden, wenn man hingegen den Konkurrenten NIO betrachtet, der im gleichen Zeitraum mehr als 40 Prozent zulegte. An der operativen Stärke von BYD besteht jedoch kein Zweifel trotz einer eher schwachen Präsenz in Deutschland.

BYDs Ziel: Top Fünf in Europa

Der deutsche Medienrummel um BYD könnte einen anderen Eindruck erwecken: „BYD Dolphin könnte ein neuer Volks-Wagen sein“, schreibt beispielsweise n-tv auf seiner Homepage und Stern berichtet von einem minutiös geplanten...