BYD-Aktie: Fast sicher!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch an den Aktienmärkten sicherlich etwas enttäuscht. Der Titel hat dabei einen Abschlag von -1 % hinnehmen müssen, oder jedenfalls annähernd so viel. In den vergangenen fünf Tagen ging es für die Aktie zudem lediglich um fast 2 % aufwärts. Auch das ist recht wenig. Denn: Die Aktie ist an sich im Kern unterbewertet – nach Lage der Dinge in dem Sinn, dass die Branche weiß, dass BYD wächst. Die Zahlen waren in den vergangenen Wochen bereits vor der Präsentation der Quartalszahlen rumgegangen. Der Umsatz beispielsweise ist über den Zeitraum von neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt über 140 % nach oben gestiegen. Das ist schlicht beeindruckend in einem Jahr, in dem die große Konkurrenz nun kaum Zuwachs verzeichnet.

BYD: Das ist stark!

Die Stärke zeigt sich auch dort, wo die Aktie mit einem KGV von...