- BYD-Aktie: Fast sensationelle Entwicklung!

BYD, ein chinesisches Unternehmen für Elektrofahrzeuge und Batterien, hat in den letzten Tagen eine starke Aktienentwicklung erfahren. Während andere Hongkong-Aktien massiv kletterten, fiel die BYD-Aktie um -2.3% am Freitag. Eine gute Gelegenheit für Investoren? Trotzdem befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer starken Ausgangsposition.

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 wurden Ende April vorgestellt und haben möglicherweise zu diesem Rückgang geführt. Allerdings sind noch keine Analysen verfügbar, weshalb dieser Fall überraschend sein könnte.

BYD hat Fortschritte im Bereich der Elektrofahrzeuge gemacht und arbeitet an vielversprechenden Projekten mit einer aussichtsreichen Kooperation zur Vorstellung einer neuen Lithium-freien Batterietechnologie bis zum Jahresende. Das Chartbild ist vielversprechend trotz des...