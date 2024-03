BYD-Aktie: Fast dran!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag in einem guten Spurt der Woche einen Kursgewinn von 0,3 % geschafft. Das ist nicht sonderlich viel, aber: Die Börsen fassen wieder Vertrauen in die Chinesen. Die Aktie hat innerhalb von fünf Tagen immerhin einen Aufschlag in Höhe von über 10 % geschafft. Damit ist der Titel auf dem Weg dazu, nun auch die Marke von 25 Euro wieder anzugreifen. Gut wäre dies – denn die Chartanalysten und -investoren benötigen wieder ein Signal zum Einstieg.

Noch zu schwach: BYD

Noch ist die Aktie im Abwärtstrend zu schwach, so die Meinung von Analysten, die sich mit dem Trend beschäftigen. Die Aktie liegt im Laufe des Jahres noch gut -2,2 % hinten. Dennoch: Langsam kommen auch Analysten zur Geltung, die mit hohen Gewinnschätzungen leben. Die gehen davon aus, der Kurs könnte auf 35 Euro oder etwas darüber hinaus klettern. Grund: BYD verdient Geld und wird in diesem Jahr mit einem KGV von weniger als 15 taxiert. Langsam steigt die Stimmung wieder.

Ein weiterer Grund wird sein, dass die Chinesen vermehrt positive Signale aus anderen Richtungen empfangen. Analysten aus Südkorea haben jüngst festgestellt, dass BYD im Januar bei den E-Fahrzeugen weltweit die Nr. 1 war – das fördert den Trend!

