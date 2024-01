BYD-Aktie: Fast!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD ist aktuell nicht in bester Verfassung. Der Titel ist aktuell am Donnerstag um ca. -1,3 % nach unten gezogen. Dies ist kein besonders gutes Ergebnis – denn BYD hat damit dem Trend an den Märkten widersprochen. China soll – so eine Meldung vom Vormittag – der Wirtschaftsflaute entgegentreten. Die Maßnahmen gelten in der Wahrnehmung des Marktes offenbar nicht als glaubwürdig. BYD leidet noch immer unter der schwachen China-Stimmung. Das Unternehmen hat nun seit Anfang Januar ca. -5 % verloren.

BYD: Was für eine Niederlage

Die Zahlen für und von BYD dürften gut sein: Das KGV wird aktuell für das laufende Jahr auf weniger als 17 geschätzt – es soll sogar nur den Wert von 14 erreichen. Und dennoch: Der Markt wendet sich ab. Analysten sehen derzeit deshalb besonders viel Potenzial nach oben: Mehr als 50 % seien möglich!

