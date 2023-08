BYD-Aktie: Die Faktoren für Kurssteigerungen!

Die Aktie von BYD hat in dieser Woche an der Heimatbörse Hongkong die Marke von 280 HKD überwunden. Mit einem Anstieg auf 280,60 HKD erreichte sie das höchste Kursniveau seit fast einem Jahr. Trotz eines schwachen Gesamtmarktes – der Hang Seng Index verlor beinahe 2,5 Prozent – ging es am Mittwoch für den Wert bis auf 268,20 HKD abwärts und damit wurde auch die Eröffnungslücke vom Montag zwischen 272 und 274,20 HKD geschlossen.

Am darauffolgenden Donnerstag konnte sich die Aktie erholen und weiter zulegen. Im Bereich um die Marke von 270-HKD machten Investoren wieder mehr Zugewinne. Aus charttechnischer Perspektive sind daher weitere positive Aussichten gegeben. Zu Wochenbeginn schaffte es die Aktie, den signifikanten Widerstand bei rund 267,6/268 HKD zu durchbrechen; eine Grenze welche zuvor im Februar und Juni noch einen...