BYD-Aktie: Europa-Offensive im Check – was jetzt für und gegen die Aktie spricht!

Liebe Leser, es sind drei Buchstaben, die derzeit in der europäischen Autobranche für Angst und Schrecken sorgen: BYD („Build Your Dreams“). Denn die Chinesen erfüllen derzeit ihren wohl größten Traum – nämlich die Expansion in den heiß umkämpften Markt für Elektroautos in Europa. Spätestens seit BYD im ersten Halbjahr 2022 insgesamt mehr Stromer verkaufen konnte als der bisherige Branchenprimus Tesla,… Hier weiterlesen