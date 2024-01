BYD-Aktie: Es wird ernst!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat auch am Montag die Serie an Verlusten fortgesetzt. Das chinesische Unternehmen verlor -3,9 % und befindet sich auf dem Weg dazu, die nächste Marke bei 22 Euro zu avisieren. Der Auftritt von BYD wird immer schwächer. Die Notierungen sind schon in den vergangenen Tagen mehrheitlich nach unten durchgeschoben worden. Nun sieht es so aus, als sollten den bislang -6,3 % seit Jahresbeginn weitere Kursverluste folgen.

BYD ist damit auch dem Weg gefolgt, den die meisten chinesischen Unternehmen derzeit einschlagen müssen. Die chinesische Börse insgesamt leidet u.a. daran, dass Kapital abgezogen wird.

BYD: Das Kapital geht

Die Kapitalgeber oder die Aktionäre wollen offenbar verhindern, dass sie am chinesischen Markt nun erheblich Geld verlieren. Dies könnte geschehen, da die Wirtschaft schwächer wird und da die USA sich offen in einem Wirtschaftskrieg mit Teilen der chinesischen Wirtschaft befinden. Nun wird es darauf ankommen, das Vertrauen in die chinesischen Unternehmen an den Börsen wieder herzustellen, so die Vorstellung der Analysten und Beobachter.

Denn rein wirtschaftlich betrachtet hat sich bei und für BYD wenig geändert. Die Chinesen dürfen noch immer davon ausgehen, dass sie für das laufende Jahr ein KGV von 13,5 haben. Das wäre ausgesprochen günstig.

Im Wettkampf mit Tesla um die Führung im E-Fahrzeugmarkt liegt BYD zudem noch immer auf Platz Nr. 1. Kurz: Die Sorge vor einem Zusammenbruch bei und von BYD scheint derzeit übertrieben zu sein. Die scheinen auch die Analysten so zu sehen. Die sind der Auffassung, das Unternehmen könnte aktuell noch ein Kursziel von 35 bis 37 Euro haben. Das Kursziel war zwar gesenkt worden, liegt aber noch immer mehr als 60 % über den aktuellen Notierungen. Das ist stark und beachtlich – und wird dennoch bei nun nur noch 68,7 Mrd. Euro Marktwert von BYD nicht mehr beachtet.

