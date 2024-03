BYD-Aktie: Es sind nicht mehr als 15 %

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist auf dem Weg nach unten. Nach dem Freitagshandel ist dies vergleichsweise offensichtlich, meinen einige Analysten. Der Titel hat dabei einen Abschlag von fast 1,3 % hinnehmen müssen. Schlecht in der gegenwärtigen Situation ist indes ein anderer Umstand. Die Aktie hat alle roten Signale angeschaltet, die sich überhaupt anschalten lassen.

BYD ist wirtschaftlich weiterhin angeschlagen

In den vergangenen Tagen wuchs der Eindruck, dass das Unternehmen zumindest an den Börsen als wirtschaftlich angeschlagen gelten muss. Die Chinesen haben mitgeteilt, dass sowohl der Vertrieb wie auch die Produktion der E-Fahrzeug-Produkte im Februar nachgelassen haben. Referenzzeitraum ist der Februar des vergangenen Jahres.

Damit hat die Geschichte von BYD als absolutem Wachstumsunternehmen letztlich ein Ende gefunden – der Konzern galt bis dato fast als unverwüstlich. Es sollte nur noch bergauf gehen, seit mehreren Monaten wird Monat für Monat der jeweilige Vorjahresmonat klar überboten. Die Aktie wäre demnach also in erstklassiger Verfassung, wenn nicht die jüngste Nachricht gekommen wäre.

Nun beginnt der Zweifel, ob BYD es schaffen kann, schnell wieder in den Angriffsmodus zurückzukehren. Immerhin fehlen derzeit auf den GD100 wie auch auf den GD200 gleich mehr als 15 %. Die Aktie zeigt sich demnach im Abwärtstrend. Dies ist formal an den Kriterien messbar, womit die Aktie in den kommenden Tagen sicher auf dem Prüfstand steht. Kommen jetzt noch wirtschaftliche Zweifel dazu, wird es im Kampf um ein Comeback in den Aufwärtstrend aus der Sicht von Analysten schwieriger. Immerhin fehlen aktuell noch mehr als 15 %, um auch charttechnisch auf der richtigen Seite zu stehen. Das wären dann Kurse oberhalb von 25 Euro, wissen die Experten dieser Analyse-Form. Die Notierungen drohen auf der anderen Seite auch noch unter die bedeutende Unterstützung von 20 Euro nach unten zu kippen, meinen die Analysten und Spezialisten der Charttechnik.

