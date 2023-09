BYD-Aktie: Es reicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat auch am Montag noch kein Feuerwerk entfacht. Am Ende des Tages stand ein Plus in Höhe von etwa 0,9 % auf den Kurstafeln. Es reicht, könnten Analysten nun meinen. Die sehen den Kurs deutlich höher als zur Zeit.

BYD könnte nach deren Meinung die Kurse um mehr als 42 % nach oben schrauben. Die Aktie würde auf diese Weise, sofern die Schätzungen lt. Marketscreener auch zutreffen, auf mehr als 42 Euro klettern. Davon ist die Dynamik nun allerdings noch deutlich entfernt.

BYD hat dabei den Markt derzeit etwas gegen sich. Mehr als BYD kann ein Unternehmen kaum veranstalten, um die Stimmung positiv zu beeinflussen. Denn: BYD hat erstklassige Zahlen vorgelegt. Diese betreffen sowohl das erste Halbjahr wie auch die verkauften und produzierten E-Fahrzeuge in den jeweiligen vergangenen Monaten.

BYD: Wenig zufriedene Analysten...